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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إمساكية اليوم الرابع من رمضان.. موعد أذان المغرب الإثنين 27-4-2020 في مصر

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:10 م
إمساكية
إمساكية
الدستور
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يبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك عن موعد آذان صلاة المغرب والفجر، على محركات البحث وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.

إمساكية اليوم الرابع من شهر رمضان

وننشر تحميل إمساكية اليوم الرابع في شهر رمضان الكريم لعام 1441 - 2020، وموعد الإمساك والإفطار في مصر غدا الأحد، وتهنئ جريدة الدستور جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.

إمساكية رمضان 2020.. موعد أذان المغرب وأذان الفجر اليوم الإثنين 27-4-2020

وحددت الإمساكية وقت الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 3:21 فجرا، أما موعد آذان الفجر ففي تمام الساعة 3:41 صباحا، وتقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و5 دقائق.

فضل شهر رمضان 2020

شهر الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وجعل الله بابا في الجنة يدخل منه الصائمون.

حيث أن رمضان فيه تغفر الذنوب وتسع رحمة الله للمسلمون ويعتقون من النار، يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على صيانة الصيام من كل أعمال السوء ومن الرفث والفسوق.

ويتضمن شهر رمضان ليلة القدر تلك الليلة العظيمة التي شرفها الله، ووصفها بأنها خير من ألف شهر.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن المساجد لن تفتح هذا العام أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمسة وصلاة التراويح، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة الصلاة في المنازل مؤكدة على أنه لا يجب على أي فرد الصلاة في تجمعات بعد قرار غلق المساجد، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وعدم تعرض أي شخص إلى الإصابة بالوباء العالمي.

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