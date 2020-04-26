ما حكم الاستمناء باليد نهار رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

وأوضح أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أن الاستمناء باليد أو بأي طريقة يخرج بها المني مفطرة للصائم، وعليه أن يتوب ويستغفر ويقضي هذا اليوم مرة أخرى، ولا يعود لهذا الفعل، فالصيام شعيرة محترمة مقدرة عند الله تعالى.





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول حكم الاستمناء باليد في رمضان، وإن كان يفطر أو لا، وأجاب على السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال فيديو على الصفحة الرسمية وقناة الدار بموقع «يوتيوب».