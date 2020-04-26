روسيا تسجل 31 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة موسكو.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 31 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.وأشار إلى أن الحصيلة الاجمالية للمتوفين جراء الفيروس في موسكو بلغت حتى الآن 435 شخصا، بعد أن كانت 404 في الإحصائية السابقة.