«الوزراء»: مدبولي قصد فتح السياحة الداخلية وليست الخارجية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي كلام عن فتح السياحة خلال الفترة الراهنة يقصد به الداخلية وليست الخارجية، بين المطارات المصرية وفتح الفنادق للمصريين خاصة وأننا مقبلين على إجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما قصده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في حديثه بذات الشأن سابقا.وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فتح السياحة الخارجية ليس بيدنا كون ذلك مرتبط بحركة الطيران العالمية وإجراءات أخرى، وتابع: "نعمل على تشجيع السياحة الداخلية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة حتى نعيد الحياة إلى طبيعتها ولكن مطعمة بإجراءات احترازية".وتابع: "نستطيع تحقيق نجاح فى ذلك حال تطبيقنا الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، الدولة اتخذت عدة إجراءات تدعم من خلالها إنعاش حركة السياحة الداخلية، تخفيض تكاليف الطيران للأسر المصرية".