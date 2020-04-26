أحمد موسى: اللجوء لصندوق النقد لا يعنى مواجهتنا مشكلات

«رئيس الوزراء قال خلاص هنتعايش، اللجوء لصندوق النقد الدولي لا يعني مواجهتنا مشكلات لكن عشان نسند الفترة الجاية».



وأضاف موسى: «السياحة تعطلت في كل أنحاء العالم كان يتوقع وصول دخل السياحة إلى 16 مليار جنيه خلال العام الجاري لكن هذا لم يحدث»، معلقا: «العالم كله اتعور».



وأردف: «عدد العمالة يصل إلى 24 مليون فرد تقريبا، و75% منهم قطاع خاص».



وأكد أهمية سن تشريعات جديدة لتعزيز تشجيع الاستثمار والاستعداد لما بعد أزمة كورونا من الآن.

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن فيروس كورونا.وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «كل حاجة في الاقتصاد كانت عندنا كويسة في شهر مارس وكنا رايحين لحاجة تانية»، مردفا: