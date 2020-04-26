ضبط كراتين رمضانية فاسدة قبل توزيعها على المحتاجين ببلطيم

قال هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، إنه قد تم ضبط أعداد كبيرة من كراتين رمضان تحتوي على عبوات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، وفق توجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، للتأكد من توافر السلع الغذائية في الأسواق، والتأكد من صلاحية إنتاجها من خلال حملة تفتيشية موسعة.وأكد "يوسف" أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم وبداخله 1687 كرتونة رمضانية معبأة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، وكانت مخصصة ومعدة للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر الصيام، عبارة عن 500 كيس دقيق، و385 كيس أرز، و500 كيس فول مدشوش، و500 كيس عدس، و500 كيس لوبيا.وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم، في بيان اليوم الأحد، أنه جرى ضبط أصناف أخرى خارج الكراتين، تم التحفظ عليها، وإعدام أكثر من 5 آلاف قطعة حلوى، تتراوح أوزانها ما بين 250 و500 كيلو جرام، وأنواع أخرى من الحلوى منتهية الصلاحية جرى التخلص منها، فيما جرى التحفظ على كراتين رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تحت تصرف النيابة العامة.