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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية بالغربية لمكافحة «كورونا»

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:31 م
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيانه اليوم الأحد، الانتهاء من تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية حتي الآن، ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال رحمي، إن عمليات التطهير والتعقيم شملت 2199 مسجدا، و63 كنيسة، و1711 مدرسة، و4211 شوارع وميادين رئيسية، و752 موقف سيارات، و609 منشآت صحية، و341 سوقا، و18 محكمة، و248 بنكا، و122 قسم شرطة، مؤكدا استمرار الحملات بصفة دورية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب المشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

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