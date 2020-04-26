صوت الشعب: الدولة تعاملت بوضوح فى أزمة كورونا والدور على المواطنين

أكد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، أن الدولة المصرية تعاملت بكل قوة وشفافية ووضوح في أزمة فيروس كورونا المستجد، وحققت نجاحات كبيرة من حيث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لحماية الشعب المصري العظيم من هذا الفيروس الخطير الذي ضرب العالم كله.وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة منذ بداية انتشار الوباء كان لها أكبر الأثر في تحقيق نتائج إيجابية وتقليل أعداد المصابين، حيث تفوقنا على دول كبيرة وعظمى.وأشار رئيس الحزب إلى أن المواطن عليه دور أساسي وكبير من حيث الالتزام التام بتعليمات الدولة حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة، ونجتاز هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.وأوضح البراوي، أن قيادات وأعضاء وأمناء حزب صوت الشعب في كافة المحافظات يقومون بدور تنموي في توعية المواطنين في إطار الدور المجتمعي القوى للحزب في الشارع، وحرص قياداته على دعم ومساندة المواطنين والدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.