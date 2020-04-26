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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل المهلبية بقمر الدين

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:23 م
المهلبية بقمر الدين
المهلبية بقمر الدين
نور أيمن
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هناك بعض الأطعمة التى يشتهر بها شهر رمضان، وتعتبر المهلبية بقمر الدين ضمن تلك القائمة، لذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طريقة تحضيرها بسهولة.

المكونات:
4 ملاعق كبيرة من النشاء
4 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة كبيرة ماء ورد
2 كوب من عصير قمر الديز
مكسرات للتزيين

طريقة عمل مهلبية قمر الدين:
وضع قمر الدين فى وعاء مناسب على نار هادئة، ويضاف السكر تدريجيا مع الاستمرار فى التقليب حتى مرحلة الغليان.

تذاب النشاء في وعاء أخر مع نصف كوب من الماء، وبعد تمام الذوبان يضاف الى خليط قمر الدين والإستمرار فى التقليب حوالى 4 دقائق حتى تختفى رائحة النشا وتأتى مرحلة الغليان، ثم ترفع من النار وتوضع في اطباق وتوزع المكسرات أعلاها بحسب الرغبة، ثم تترك حتى يبردوا قليلاَ، ثم يتم وضعهم في الثلاجة حتى اكتمال البرودة.

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