طريقة عمل المهلبية بقمر الدين

هناك بعض الأطعمة التى يشتهر بها شهر رمضان، وتعتبر المهلبية بقمر الدين ضمن تلك القائمة، لذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طريقة تحضيرها بسهولة.المكونات:4 ملاعق كبيرة من النشاء4 ملاعق كبيرة سكرملعقة كبيرة ماء ورد2 كوب من عصير قمر الديزمكسرات للتزيينطريقة عمل مهلبية قمر الدين:وضع قمر الدين فى وعاء مناسب على نار هادئة، ويضاف السكر تدريجيا مع الاستمرار فى التقليب حتى مرحلة الغليان.تذاب النشاء في وعاء أخر مع نصف كوب من الماء، وبعد تمام الذوبان يضاف الى خليط قمر الدين والإستمرار فى التقليب حوالى 4 دقائق حتى تختفى رائحة النشا وتأتى مرحلة الغليان، ثم ترفع من النار وتوضع في اطباق وتوزع المكسرات أعلاها بحسب الرغبة، ثم تترك حتى يبردوا قليلاَ، ثم يتم وضعهم في الثلاجة حتى اكتمال البرودة.