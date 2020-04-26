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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 143 مصريًا قادمين من ألمانيا لمرسى علم ونقلهم للحجر الصحى

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:23 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
كتب- علي عواد
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وصلت منذ قليل، إلى مطار مرسى علم الدولي، طائرة المصريين العالقين العائدين من ألمانيا، وعلى متنها 143 مصريًا، استعدادًا لدخولهم فندق الحجر الصحي بالمدينة، ضمن خطة الدولة المصرية لإعادة العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبل طائرة المصريين العالقين بألمانيا، وتم سحب العينات اللازمة لهم وإجراء الفحص الظاهري لهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المصريين العائدين على أتوبيسات مجهزة ومعقمة، وجرى نقلهم إلى فندق الحجر الصحي المخصص لهم لقضاء مدة الحجر المقررة وهي 14 يومًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ"الدستور"، أنه يتم تعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بالعائدين من الخارج، كما يتم إرسال العينات الخاصة بهم للمعامل المخصصة للكشف عن فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم توفير فرق طبية للكشف على المصريين المتواجدين بفندق الحجر بشكل دوري بمعدل مرتين يوميًا، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة والسكان.

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