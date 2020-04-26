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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة «إيرباص» تدعو لخفض النفقات

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:20 م
أيرباص
أيرباص
وكالات
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حذر جويلوم فوري، رئيس شركة إيرباص الأوروبية، الموظفين من أن شركة إنتاج الطائرات "تستنزف أموالا" وتحتاج بشكل سريع إلى خفض النفقات للتكيف مع صناعة طيران تنكمش بشكل كبير.

وقال فوري، للموظفين في رسالة بعث بها يوم الجمعة، واطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج، إنه في ظل كفاح شركات الطيران للنجاة وعدم قدرتها على قبول طائرات جديدة، تحاول إيرباص تحقيق التوازن في مواعيد تسليم طائراتها، بينما تعمل على إعادة تقييم توقعاتها على المدى الطويل لصناعة الطيران.

وقال إنه تم الإعلان في وقت سابق هذا الشهر عن خطة لخفض الإنتاج بمقدار الثلث، لكنها قد لا تعكس السيناريو الأسوأ، مؤكدا إننا "ننزف سيولة نقدية بوتيرة غير مسبوقة، ما قد يهدد وجود شركتنا إلى حد بعيد"

وقال إنه "يتعين علينا الآن العمل بشكل ملح لخفض مصروفاتنا، واستعادة التوازن لشئوننا المالية، واستعادة السيطرة على مصيرنا في نهاية المطاف".

ورفضت إيرباص التعليق على اتصالاتها الداخلية.

وتحاول الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات ومنافستها الأمريكية "بوينج" السيطرة على الوضع في ظل تراجع الطلب جراء جائحة فيروس كورونا التي ضربت صناعة الطائرات التجارية التي تهيمنان عليها.

وزادت إيرباص سيولتها بواقع 15 مليار يورو "2. 16 مليار دولار" لمواجهة الأزمة، بينما تجري بوينج مباحثات للحصول على مساعدة أمريكية. 

وتستعد كلتا الشركتين لخفض الوظائف، حيث تسعيان إلى قياس عمق التباطؤ ووتيرة التعافي.

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