من هو عبد الستار فتح الله الذي تحدث عنه عشماوي في «الاختيار»؟

في بداية الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار ظهر هشام عشماوي وهو يتحدث مع صديقه عن إمام المسجد الذي كانوا فيه وهو عبد الستار فتح الله.وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبد الستار فتح الله.- ولد في نوفمبر 1931 وكان من علماء الأزهر الشريف وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.- صاحب أول دكتوراه من داخل السجون المصرية وعضو من أعضاء جبهة علماء الأزهر.- حوكم عام 1965 أمام اللواء محمد فؤاد الدجوي في قضية تنظيم 65 التي كان على رأسها سيد قطب وقضى في السجن عدة سنوات.- عمل مدرسًا للمواد الشرعية بمحافظة سوهاج.- حصل على تخصص التدريس من كلية اللغة العربية في عام 1959م.