برلمانى: وسائل الإعلام لها دور كبير فى مواجهة الأزمات

قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن وسائل الإعلام لها دور كبير في مواجهة الأزمات وعلى رأسها الشائعات التي تبثها قوى خارجية معادية للدولة، مضيفًا أن دور وسائل الإعلام مهم في نشر الوعي بمخاطر الأمراض والأوبئة، خصوصًا مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على كافة وسائل الإعلام محاربة الشائعات التي تطلقها الدول المعادية لمصر والرد عليها بكل قوة.