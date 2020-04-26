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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسرة توفيق الدقن تهدد بمقاضاة عبد الباسط حمودة بسبب «شيخ الحارة»

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:09 م
توفيق الدقن
توفيق الدقن
محمد مجدي
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أثارت تصريحات المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة غضب أسرة الفنان الراحل «توفيق الدقن»، حيث قال في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» على قناة القاهرة والناس من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: «توفيق الدقن خالي أخو أمي، ومره إداني علقة في الشارع علشان كان متفق معايا أروح أغني في عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، وأنا ما روحتش، فجالي تاني يوم وضربني».

ونفى المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين، ما قاله «حمودة» مؤكدا أن المطرب الشعبي تربطه صلة قرابة بعيدة بعائلة «الدقن» وهي عائلة كبيرة، ومنتشرة في المحافظات، لكن لا صلة له بالفنان الراحل، ولم يكن يعرفه بالأساس، حيث يقول (لدي خمس عمات، هن فقط شقيقات أبي، وجميعهن رحمهن الله لديهم أبناء ليس من بينهم عبد الباسط حمودة) مشيرا إلى أن ابن عمته الدكتور توفيق الدقن، والمقيم حاليا في دولة الكويت، قد تحدث معه اليوم معلنا استيائه من تلك التصريحات.

وعن القصة التي سردها ليلة أمس التي تخص عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، قال «هذه القصة مختلقة من أساسها، فوالدي لم يكن يعرفه، ولم يلتق به كما أدعى، إذا استمر في كذبه فسوف أقاضيه».

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