الصناعات الهندسية تعقد اجتماعًا مع وزيرة التجارة.. غدًا

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، رئيس الغرفة، غدًا الإثنين، اجتماعًا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبحث آليات تعميق التصنيع المحلي الفترة المقبلة، في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.ويناقش الاجتماع أهم مستلزمات الإنتاج التي سوف تكون لها الأولوية لدى الوزارة والغرفة في تصنيعها محليًا، وأبرز احتياجاتها من الصناعات المغذية، ولديها فرصة جيدة في التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة، لبدء تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا.كما سيناقش اللقاء مطالب الغرفة باستثناء بعض الشركات المتحولة حديثًا من الاستيراد إلى التصنيع، من شرط أن تكون لها سابقة أعمال عند التوريد لبعض المشروعات القومية، بالإضافة إلى مناقشة ملف غزو الواردات التركية من منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق المحلية، وسبل وقف هذا اللغز.