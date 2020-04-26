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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تسلم الطلبات من أمام المكتبة.. «تنمية» تعلن فتح أبوابها للجمهور

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:08 م
مكتبة تنمية
مكتبة تنمية
آلاء حسن
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أعلنت مكتبة تنمية فتح فروعها للعمل مرة أخرى، بعدما أغلقت أبوابها أمام الجمهور؛ حرصا على سلامة العاملين بها، ويأتي ذلك استجابة للإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضج المكتبة في بيان لها اليوم: فروع تنمية عادت للعمل مرة أخرى، من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا؛ ولكن حفاظًا على سلامتكم وسلامة العاملين في المكتبة، وعملًا بمبدأ الحفاظ على المسافات، فإن الطلبات تُسلم من على باب المكتبة.

كما أكدت المكتبة استمرار عروضها وهي خصم 20% للجميع على كل الإصدارات المتوفرة بالمكتبة، خصم 30% لكل الأطباء، جيش مصر الأبيض.

وكان اتحاد الناشرين المصريين، قد أطلق مارس الماضي، مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار «خليك في البيت مع خير جليس» بهدف دعم فكرة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة الوجود بالمنزل، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني الواجب والمسئولية المجتمعية تجاه الشعب المصري، ومحاولة تفادي الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا على صناعة النشر.

دعا الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات خاصة على إصداراتهم، بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

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