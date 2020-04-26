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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تركيا تجند 10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:56 م
جريدة الدستور
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عرضت فضائية مداد نيوز السعودية تقريرًا يسلط الضوء على ما كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف مرتزق للقتال في طرابلس الليبية وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية .

وأشار التقرير إلى أنه بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مرتزق ليحول أردوغان ليبيا لحقل تجارب لأسلحته ووصل عدد القتلى في صفوف الميليشيات لأكثر من 223 قتيلا.

ولفت التقرير إلى أن المرصد السوري علم من مصادره أن قادة المجموعات التي وصلت مؤخرا لليبيا أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري ونبّهت عليهم في أثناء حديثهم  بأن يقولوا أنهم قَدِموا لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الليبي. اللواء أحمد المسماري أن قوات "الوفاق" شنت قصفا صاروخيا على ترهونة جنوب شرق العاصمة بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية فيما أسقط الجيش الليبي رابع مسيرة تركية خلال 24 ساعة في سماء العاصمة طرابلس

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