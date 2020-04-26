غدًا.. الكاتبة المغربية لطيفة باقا فى ضيافة منصة الفن المعاصر

تحل الكاتبة المغربية لطيفة باقا، القاصة والروائية صاحبة كتاب غرفة ڤيرجينيا وولف وغيرها من الأعمال الأدبية٬ في الحادية عشرة من مساء غد الاثنين بتوقيت الكويت٬ بضيافة منصة الفن المعاصر الثقافي، عبر البث المباشر وحوار حول تأثير الوباء على الحياة الثقافية في العالم العربي، وفي المغرب على وجه الخصوص٬ يديره ويقدمه الروائي المصري إبراهيم فرغلي.منصة الفن المعاصر (كاب) منصة ثقافية وفنية في الكويت، تأسست كجاليري للفنون سنة 2011، وما زالت تقيم معارض فنية لفنانين من الكويت والعالم حتى الآن، وبدأت تضيف النشاط الثقافي بشكل منتظم من حوالي 3 سنوات.وفي سياق متصل، قال "فرغلي" في تصريح خاص لـ"الدستور": "كنت أنسق لهم برنامجا ثقافيا في شكل محاضرات أسبوعية وأسابيع سينما وورش، وحاليا أدير البرنامج الثقافي لهم، وبسبب الأزمة توقفنا شهر ثم قررنا نتابع النشاط من خلال البث المباشر على حساب الانستجرام٬ على أساس يوم السبت حوار متعلق بالثقافة السينمائية ويوم الإثنين حوار في موضوع ثقافي وقلنا فرصة نغتنم البث المباشر في الحوار مع ناس من خارج الكويت".