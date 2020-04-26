جونسون يعود رسميًا للعمل بعد تعافيه من «كورونا»

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، مساء اليوم الأحد، عودة بوريس جونسون رئيس الوزراء إلى مقر المجلس بـ10 داونينج ستريت بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقالت رئاسة الوزراء في بيانها إن بوريس جونسون سيعود لمقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله غدا بعد تعافيه من كورونا، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.يذكر أن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن أول أمس الجمعة، عن أن بوريس جونسون، بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأشار هانكوك إلى أن هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه، وأنه تحدث مع جونسون وهو في حالة جيدة جدًا ويتعافى بشكل واضح.ويمضى جونسون حاليًا فترة نقاهة، وينيب عنه وزير الخارجية، دومنيك راب.