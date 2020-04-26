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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

140.6 مليار جنيه إجمالي الدعم خلال 2020/2021

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:56 م
السلع التموينية
السلع التموينية
حسن كامل – راندا التوني
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يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 2020/2021 وفقا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، ما قيمته 326.279.7 مليار جنيه، مقابل 327.699.1 مليار جنيه في 2019/2020.
ويبلغ اجمالي قيمة الدعم 140.680.3 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقابل 171.769.6 مليار جنيه خلال 2019/2020، ويبلغ دعم السلع التموينية 84.487.0 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقابل 89 مليار جنيه خلال 2019/2020، ويبلغ اجمالي دعم المواد البترولية 28.193.0 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقابل 52.963.1 مليار جنيه خلال 20192020، ودعم تنشيط الصادرات 7 مليار جنيه خلال 2020/2021، مقابل 6 مليار جنيه خلال 20192020، ودعم المزارعين 664.5 مليون جنيه، خلال 20202021 مقابل 564.5 مليون جنيه خلال 20192020،ودعم نقل الركاب 1.800.0 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 1.850.0 مليار جنيه خلال 20192020، والتأمين الصحي والأدوية 3.599.7 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 3.596.0 مليار جنيه خلال 20192020، ودعم تنمية الصعيد،250 مليون جنيه خلال 20202021 مقابل 200 مليون جنيه خلال 20192020.
وقيمة دعم المؤسسات المالية 6.060.0 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 5.300.0 مليار جنيه خلال 20192020،منها دعم فائدة القروض الميسرة 360 مليون جنيه خلال 20202021 مقابل 400 مليون جنيه خلال 20192020،ودعم الاسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل 5.700.0 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 3.900.0 مليار جنيه خلال 20192020.
واجمالي المزايا الاجتماعية 158.820.4 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 109.607.2 مليار جنيه خلال 20192020، منها 19 مليار جنيه معاش الضمان الاجتماعي خلال 20202021 مقابل 18.5 مليار جنيه خلال 20192020، و130 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات خلال 20202021 مقابل 82.2 مليار جنيه خلال 20192020.

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