جومانا مراد تحاول إغواء ابن يسرا فى «خيانة عهد»

الإيقاع ب

أثارت الحلقة الثالثة لمسلسل "خيانة عهد" جدلًا ملحوظًا فور عرضها عبر قناة CBC دراما والقناة الأولى المصرية، لتضمنها أحداثًا شيقة ومثيرة.وأظهرت الحلقة الثالثة محاولات "شيرين"، التي تجسدها جومانا مراد، لإغواء "هشام"، خالد أنور، ابن "عهد" يسرا، ووقوعه في حبها، بالإضافة إلى إدمانه المخدرات، لكن محاولاتها حتى الآن باءت بالفشل لذلك تدخلت "فرح" حلا شيحة للإيقاع بابن "عهد" في فخ الإدمان.من جانبه، حاول "مروان"، خالد سرحان،أخته "عهد" يسرا في أزمة التهريب الضريبي، لاستغلالها ماليًا، لكنه أظهر لها عكس ذلك، حيث يعمل كمحامي وأخرجها من هذه الأزمة لكن بعد خسائر مالية كبيرة.وانتهت الحلقة الثالثة على مشهد صدمة "عهد" يسرا عندما دخلت بشكل مفاجئ لغرفة ابنها "هشام" خالد أنور، ووجدت أختها "فرح" حلا شيحة تعطيه حقنة لتسألها في ذهول عما تفعله له، ومن المقرر أن تكشف الحلقة الرابعة غدًا الإثنين، هل كشفت "عهد" غدر أختها "فرح" لها، أم أنها ستقنعها بمعالجته طبيًا بحكم طبيعة عملها كطبيبة.