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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
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ويجان يؤكد: نعم ريال مدريد طلب ضم عمرو زكي
الأحد 26/أبريل/2020 - 08:37 م
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أثارت تصريحات عمرو زكي لاعب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك وويجان أتليتك الإنجليزي، حول رغبة ريال مدريد ضمه الكثير من الجدل.
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