تجدد الاحتجاجات في هونج كونج رغم استمرار الإغلاق

بدأ في مركز تجاري في هونج كونج اليوم الأحد، أول احتجاج منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وقامت الشرطة بالتعامل بصرامة مع المشاركين في الاحتجاج بسبب مخالفة إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها المدينة.وحذرت الشرطة مئات المحتجين الذين تجمعوا في مركز "سيتي بلازا" التجاري ورددوا شعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بالديمقراطية، من أنهم سيتعرضون لغرامات "وتعامل صارم" لمخالفتهم للحظر المفروض على التجمعات الكبيرة أثناء تفشي الفيروس.وتجددت المظاهرات في هونج كونج مع استمرار الإغلاق في المدينة، على الرغم من تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 10 إصابات، فضلا عن ورود عدة تقارير عن عدم تسجيل إصابات جديدة منذ الأسبوع الماضي.وبموجب إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة حاليا منذ 29 مارس، لا يسمح لمواطني هونج كونج بالتجمع في جماعات يتجاوز عددها أربعة أفراد، ويمكن القيام بذلك مع الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بينهم.وقالت الشرطة إنها لن تظهر "أي تسامح على الإطلاق" مع المخالفين، وهددت المتظاهرين بغرامة تبلغ ألفي دولار هونج كونج (258 دولار أمريكي).