حقيقة فتح المساجد بالسعودية

نفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فتح المساجد، وتحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد بالمملكة.جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمي بمنصة تويتر أوضحت فيها: أنه ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.وأضافت: وعمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليًا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقًا.واختتمت التغريدة بالدعاء: سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.