رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبيرة الأطباء الكنديين: تباطؤ حالات الوفاة بكورونا في البلاد

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:27 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قالت كبيرة المسؤولين الطبيين الكنديين، تيريزا تام: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد "تتباطئ"، فيما أكد رئيس الوزراء، جستن ترودو، أن إجراءات العزل لمكافحة تفشي المرض يجب أن تبقى كما هي في الوقت الحالي.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات سجلت بمعدل أقل من 10% لليوم السابع على التوالي، وارتفعت بنسبة تقل عن 6% إلى ألفين و489 حالة وفاة.

وأغلقت السلطات الكندية، المؤسسات غير الضرورية والمدارس، وفرضت إجراءات صارمة للتباعد الإجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات يجب أن تستمر حتى الوصول إلى لقاح للفيروس، مشدده على أن أي تخفيف للإجراءات سيؤدي إلى زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

وقالت تيريزا تام، إن "هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد بعض النتائج المشجعة"، مضيفة أن "الطريق لا يزال طويلا".

وكانت الزيادة بنسبة 5.9% في عدد الوفيات اليوم الأحد، هي أدنى زيادة يومية في الأسبوع الماضي، منذ أن قفز عدد الضحايا بنسبة 12% في 19 أبريل المنصرم.

وقال ترودو "يجب علينا جميعا القيام بدورنا باتباع توصيات خبراء الصحة العامة والبقاء في المنزل. سنتجاوز هذا الأمر معا"، مشددا على ضرورة إبقاء إجراءات العزل مطبقة لمواجهة تفشي المرض.

موضوعات متعلقة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

فتح باب الحجز في مشروع «جنة للإسكان الفاخر»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

الصحة: 10 وفيات و215 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

غدا.. ماراثون رياضي أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)

إتاحة كتاب «الأغاني» لـ أبو الفرج الأصفهاني عبر بوابة الثقافة مجانًا

«الثقافة الفلسطينية» تنظم حفلًا موسيقيًا لـ عدنان جبران غدًا

ألفت عثمان تنتهى من كتابة سيناريو فيلم «قصر قارون»