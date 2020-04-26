غادة عبدالرازق تنافس أحمد السقا فى «إغلب السقا»

حلت الفنانة غادة عبدالرازق، ضيفة على برنامج "إغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والإعلامية رزان مغربي، والبرنامج يتم تصويره في بيروت ويذاع عبر فضائية mbc مصر.ونافست غادة عبدالرازق، أحمد السقا، في مختلف فقرات البرنامج والتي تنوعت ما بين لعبة الأرقام وتترات المسلسلات، وغيرها من الفقرات والتي فاز فيها السقا، الأمر الذي تسبب في إحباطها طوال الحلقة، وكانت الفقرة الوحيدة التي فازت فيها غادة هي فقرة "الكبريت"، بعد أن أحرق الكبريت يد السقا.وكان الغريب خلال الحلقة هو طلب أحمد السقا، "قطرة عين"، وذلك بعد فقرة الحيوانات، وقام بوضعها خلال الحلقة.وخلال الحلقة أعلنت الإعلامية رزان مغربي فوز إحدى المتسابقات من محافظة الشرقية بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد إجابتها على سؤال الحلقة.