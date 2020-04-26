داعية: الالتزام برخصة الإفطار طاعة لله

قال الدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.وأضاف "العزازي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من لديه رخصة والتزم بها يأخذ الأجر كاملا لأنه أطاع الله في نفسه وعمل بالرخصة.وأكد العزازي ان رأي الطبيب الثقة العارف ملزم وإن قال يجب الإفطار وجب اتباع رأيه حتى لو شعر الإنسان أنه قادرا على الصوم.واستكمل الشيخ الشحات العزازي، أن من لديه رخصة وأفطر يجب عليه الصلاة وكأنه صائم.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.