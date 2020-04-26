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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عبد المجيد» يشكر «الإنتاج الحربي» ويعلن توفير كمامات ومطهرات للأعضاء

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:13 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
الحسين عبيد
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أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن توفير متطلبات الصحفيين، بمختلف المؤسسات، من الكمامات، والمطهرات، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف عبدالمجيد: كما وعدتكم، تسلمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، كمامات N95، وسيبدأ التسليم إن شاء الله، غدًا الاثنين، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها.

وتوجه عبد المجيد، بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وقال عبد المجيد بتسلم الكمامات، يصبح المتاح المنتجات التالية:

١- كمامة N95 بدون طبه ١٥ جنيهًا.
٢- كمامة N95 بطبه ٢٠ جنيهًا.
٣- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم ٣٢.
٤- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.
٥- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد، أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تتيح تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، غدًا الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

واستطرد، جارٍ العمل على توفير المزيد من متطلبات الزملاء، منها الكمامة القطنية، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد، إن شاء الله.

يذكر أن المنتجات تم إتاحتها للزملاء الحاجزين، وكمية إضافية لتغطية الطلبات الجديدة، وقامت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بتسليم الكحول لعدد من الزملاء اليوم الأحد بمقر النقابة.

واختتم عبدالمجيد: «الحمد لله الذي رزقنا صدق الوعد، والوفاء بالعهد، والقدرة على الإنجاز».

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