ارتفاع إصابات كورونا بإسرائيل لـ15433 و201 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 201 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 15433 حالة حتى اليوم.أوضحت الوزارة في بيان لها، أن هناك 133 مصابا حالتهم خطرة من بينهم 99 حالة تم وضعها على التنفس الصناعي، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر قرارات بالعودة التدريجية وفتح جزئي للكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وسط مخاوف من زيادة تفشي الوباء.