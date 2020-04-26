إتاحة كتاب «الأغاني» لـ أبو الفرج الأصفهاني عبر بوابة الثقافة مجانًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إتاحة كتاب "الأغاني" لأبو الفرج الأصفهاني، أونلاين للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة ومن بوابة الثقافة بصيغة pdf؛ تيسيرًا على المواطنين ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك" بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.ويعد كتاب "الأغاني" من أشهر مؤلفات المكتبة العربية ومن أهم كتب التراث، ومن أغنى الموسوعات الأدبية التي أُلفت في القرن الرابع الهجري، وهو مؤلَّف ضخم، ألفه أبو الفرج الأصفهاني المتوفى عام 356 هـ.وتقوم مادته على جمع المؤلف للأغاني المتميزة (أصوات) في عصره والعصور السابقة عليه مع ذكر لطرائق الغناء فيها، ثم يتبع ذلك بشروح وتعليقات لما تحويه هذه الأصوات من أشعار وإشارات، وقد استغرق تأليف الكتاب زهاء خمسين عامًا.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.