الحقد يدفع حلا شيحة للانتقام من يسرا في «خيانة عهد»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، والذي تنافس به في السباق الرمضاني الجاري، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.وكشفت الحلقة الثالثة سبب غدر "فرح" حلا شيحة بأختها "عهد" يسرا، حيث انتهت الحلقة السابقة بإعطاء "فرح" لابن عهد "هشام" خالد أنور مواد مخدرة عن قصد ليصبح مدمن، كنوع من الانتقام من "عهد"، وظهر السبب في حلقة اليوم أن "عهد" و"فرح" غير أشقاء وأن "فرح" و"مروان" خالد سرحان فقط من أم أخرى.وجاء مشهد عن طريق الفلاش باك و"فرح" تتذكر الماضي بقسوة زوجة أبيهم ومنعها دخولهم المنزل وعدم سماع مطالبتهما بحقهم في الإرث، وأن "عهد" الوحيدة التي استفادت من إرث أبيها مما أدخل الحقد والغيرة في قلوب "فرح ومروان" ودفعهما للانتقام من أختهم الكبرى رغم أنها لم يكن لها ذنب في هذا الأمر."خيانة عهد" بطولة يسرا ويشاركها كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد أبو السعد أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.وتجسد يسرا خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "عهد" وهي سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتمتلك مصنع ملابس وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها.