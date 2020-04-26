هشام عشماوي يدرب الإرهابيين في الحلقة الثالثة من «الاختيار»

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" بعد قليل على قناة on e وتضم العديد من الأحداث والمشاهد الهامة، حيث يسافر الإرهابي هشام عشماوي لتركيا ويلتقي بأبو مصعب ويكلفه بتدريب عناصر الجماعة على القتال للقيام بعمليات إرهابية في مصر.كما تظهر الحلقة الثالثة طبيعة تربية هشام عشماوي منذ صغره حيث عرض مشهد فلاش باك يوضح قسوة والد هشام عشماوي عليه في طفولته وتربية بشكل خاطئ، ويظهر في نهاية الحلقة الثالثة ظهور موكب أبو بكر البغدادي وهو يذهب للقاء هشام عشماوي.يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.