«الثقافة الفلسطينية» تنظم حفلًا موسيقيًا لـ عدنان جبران غدًا

تنظم وزارة الثقافة الفلسطينية ضمن برنامج فعاليات الوزارة بعنوان "طلات ثقافية"، غدًا الإثنين، حفلة موسيقية لـ فرقة عدنان جبران والذي أطلق علي نفسه (الثلاثي جبران)، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس، تؤدّي فيها مجموعة من أغانيها عبر البث المباشر، نظرًا لما يمر به العالم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المقرر أن يقام الحفل مباشرة على صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية.يشار إلى أن الثلاثي جبران هي فرقة عود موسيقية فلسطينية، من مدينة الناصرة، يتألف هذا الثلاثي من الإخوة جبران، سمير (1973)، وسام (1983) وعدنان (1985). جميعهم يتقنون التأليف الموسيقي والعزف على آلة العود، وهي أول فرقة في تاريخ الموسيقى الشرقية تضم ثلاثة عازفي عود.