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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: ضبط مقيم هرّب شخصًا من منطقة معزولة احترازيًا

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:52 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على مقيم قام بتهريب شخص من منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيًا وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مشيرة إلى أنه جارٍ إلقاء القبض على الشخص الآخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام شخص يقود دراجة آلية، وهو يهرب أحد الأشخاص من نفس الجنسية من منطقة جليب الشيوخ المعزولة.

وأوضح البيان أنه فور انتشار مقطع الفيديو تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي، وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية، ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية في محافظة "مبارك الكبير"، مضيفا أنه تم رصده وتتبعه وإلقاء القبض عليه من قبل قطاع الأمن الجنائي "مباحث جليب الشيوخ"؛ حيث أقر واعترف بما نسب إليه، وتم تحويله إلى جهات الاختصاص.

وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية الكويتية لن تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص يخالف قرار العزل بمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن من يخالف القرار؛ وذلك للمصلحة العامة.

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