أول تعليق من ياسمين صبرى عن أبوهشيمة بعد «رامز مجنون رسمى»

تعليق ياسمين صبري بعد حلقة رامز مجنون رسمي

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بقولها: «سيد الرجال»، كتعليق منها على طلب رامز جلال منها خلال الحلقة أن تقول إنها لا تريده تحت التهديد بالثعبان الذي يمسكه في يده لترد هي بقولها: «لا عايزاه».



بداية الحلقة

وبدأت الحلقة بمقدمة تغزل فيها رامز جلال من جمال ياسمين صبري، والتي وصفها بذات الطول والقوام الممشوق.



صراخ ياسمين صبري

واستمرت ياسمين صبري في الصراخ طوال الحلقة ومنذ ظهورها في فقرة الكرسي، مؤكدة أنها تعاني من أزمة وطالبت رامز جلال بإنزالها من على الكرسي.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها ياسمين صبري ضحية لمقلب رامز جلال، وكانت المرة الأولى في "رامز تحت الصفر"، والذي قام بتصويره وسط الجليد.



ويستعين رامز جلال بالفنانة والإعلامية اليمنية أروى، للإيقاع بالنجوم في برنامجه وتظهر لفقرات بسيطة بالبرنامج قبل أن يظهر رامز جلال.

