تركيا تسجل 2357 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا زاد 2357 حالة خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.وتشير البيانات إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.وبلغ إجمالي المتعافين من المرض حتى الآن 29140.