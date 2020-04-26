فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا لـ22856

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، وفقا لوكالة "رويترز".يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس.وأعلنت الوزارة، أمس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا لـ369 حالة، لتصل إلى 22614 شخصا، وفقا لـ"العربية نيوز".كانت قيادة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، أعلنت، أمس الجمعة، أن 120 بين جنودها البالغ عددهم 1046 شخصا، والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 (كورونا المستجد) على متن حاملة الطائرات، أو عند عودتهم إلى الشاطئ، غادروا المستشفى أو تم حجزهم في مجمع عسكري.وفقًا للبحرية الفرنسية، أوضح القبطان إريك لافولت، أنهم لم يظهر عليهم أي أعراض لمدة 48 ساعة، وتم اختبارهم بعد مغادرتهم مستشفى تدريب الجيش في تولون أو تم حجزهم.وأشارت البحرية الفرنسية إلى أنه تم فرض ارتداء الكمامات بشكل إجبارى على الجنود الذين غادروا الحجر الصحى، وخلال عودتهم إلى منازلهم.