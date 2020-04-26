مباحثات ثنائية بين الرئيس الجزائري وأمير قطر

تلقّى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء اليوم، أنه جرى خلال الاتصال تبادل الطرفان التهاني والأمنيات بينهما وبين شعبيهما بمناسبة حلول شهر رمضان.من جانبه عبر تبون، وأمير قطر عن ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 3382 حالة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 425 وفاة.