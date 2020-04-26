داعية يوضح حكم الزواج المحدد بمدة

قال الدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الزواج محدد المدة باطل لأن الأساس في الزواج أن يكون على نية التأبيد.وأضاف "العزازي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج قائم على العشرة ولا يجب تحديده بمدة معينة.وأكد العزازي أن أي زواج غير معتمد وموثق رسميا من المحكمة غير صحيح.