«سكودا» تستأنف إنتاجها في التشيك بعد توقف 5 أسابيع

تستأنف شركة سكودا للسيارات إنتاجها في التشيك بعد توقف استمر لمدة خمسة أسابيع بسبب جائحة كورونا.يشار إلى أن سكودا كانت أوقفت الإنتاج في 18 مارس الماضي في مصنعها الرئيسي في ملادابوليسلاف وفي مصنعيها الآخرين في التشيك في فرشلابي وكفاسيني.من جانبه، قال بيرنهارد ماير، رئيس مجلس إدارة سكودا: "لقد كان من المهم القيام بهذه التدابير الجذرية من أجل حماية الجميع"، مشيرا إلى أن اللحظة جاءت الآن للتطلع إلى الأمام بتفاؤل، مضيفا إن تجارة السيارات في أوروبا عاودت الفتح تدريجيا.وأعدت سكودا حزمة تدابير لمنع حدوث العدوى في مواقع العمل، وتتألف هذه التدابير من أكثر من 80 بندا بينها الإلزام باستخدام الكمامة والمطهرات.ويبلغ عدد العاملين لدى سكودا أكثر من 33 ألف شخص ما يجعلها واحدا من أكبر أرباب العمل في التشيك، وبلغت مبيعاتها في العام الماضي أكثر من 24ر1 مليون سيارة.كانت الحكومة التشيكية قد رفعت في أول الأسبوع الماضي قيود التجول لمكافحة انتشار الجائحة.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في التشيك 7387 حالة حتى اليوم، فيما وصلت حالات الوفيات إلى 220 حالة.