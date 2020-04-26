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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساجد الغربية تُفعل قرار «الأوقاف» بإذاعة قرآن المغرب (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:00 م
مساجد الغربية
مساجد الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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نفذت مساجد محافظة الغربية قرارات وزير الأوقاف بإذاعة قرآن المغرب في مكبرات الصوت، لإضفاء الأجواء الرمضانية، خاصة عقب إغلاق المساجد تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب مواطنون الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، بالسماح للمساجد بتشغيل مكبرات الصوت خلال وقتي المغرب والفجر كمظهر غير مرتبط بحضورهم للمساجد، وباعتباره أحد أهم الأجواء الرمضانية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان سابق، إنها تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، كما أنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم، فدورها هو خدمته، ورمضان هو شهره، وهو أمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر، وعليه فالوزارة لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية:

1- أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته، مع غلق المسجد غلقا تاما، وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله أي مخالفة تنتج عن ذلك.

2 - أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآني المغرب والفجر دون أي زيادة.

3 - أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.

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