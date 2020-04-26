العراق: 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» بميسان وكردستان

أعلنت دائرة صحة ميسان العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في المحافظة.وذكرت الدائرة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن الإصابتين إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 74 عامًا مقيمة بمركز محافظة ميسان بقضاء العمارة ومخالطة لحالة موجبة سابقة، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا، ومقيم بقضاء العمارة أيضًا، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالإصابتين.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة دهوك.