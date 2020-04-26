وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العماني

أجرى وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجيّة العُمانيّ، يوسف بن علويّ، وتبادل الجانبان التهنئة بمُناسَبة حُلُول الشهر الكريم.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الحكيم أكد، خلال الاتصال، على عمق العلاقات الأخويّة التي تربط العراق مع عُمان، كاشفًا عن اهتمام الحكومة العراقيّة بتوطيد آليّات التعاون الثنائيّ بما يُحقق مصالح الشعبين.