رئيس وزراء بريطانيا يصل مقر الحكومة فى لندن

أفادت قناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأحد، بوصول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في العاصمة لندن عائدا من مقر الحكومي الريفي استعدادا لاستئناف عمله غدًا الإثنين.وكان رئيس الوزراء البريطاني، غادر المستشفى في عيد الفصح بعد إصابته بفيروس كورونا، وقضائه عدة أيام للتعافي أكثر في المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.