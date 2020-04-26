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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى باكستان إلى 12723

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:11 م
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 12 ألفا و723 حالة، حسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم تسجيل وفاة 269 حالة بسبب الوباء في البلاد، وتعافى نحو 2866 مريضا.

وأكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام، فردوس عاشق، أن الحكومة الفيدرالية بالتعاون والتنسيق مع حكومات الأقاليم تحاول هزيمة جائحة فيروس كورونا في البلاد، وتعمل على توفير الإغاثة للفقراء والفئات المتضررة بالإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

جاءت تصريحات فردوس عاشق، في اجتماعها مع وزراء الإعلام لحكومات الأقاليم، عبر الفيديو، وقالت إن جهود وإجراءات الحكومة تهدف لحماية الشعب من الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.

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