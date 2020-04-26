غدا.. ماراثون رياضي أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

تنظم الفنانة الروسية الكبيرة أنا فينتشوك والأستاذة بمعهد الفنون المسرحية في موسكو والممثلة بمسرح الدراما وعضو الجمعية الدولية للفنون مساء غد الإثنين أول ماراثون رياضي "أونلاين"، يشمل تدريبات اللياقة البدنية والأداء التعبيري وتدريبات البالية بمشاركة 200 شاب وفتاة من عدة دول، من بينها مصر وروسيا.ويأي ذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومقاومة حالة الركود التي تعاني منها كل جوانب الحياة في كافة الأنشطة بدول العالم، ومحاولة للوصول لحلول من خلال زرع الأمل في النفوس.وقالت أنا فينتشوك - في بيان وزعه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأحد - "إن المشاركة أونلاين تهدف إلى المحافظة علي اللياقة البدنية وتحسين الحالة النفسية وزرع الثقة في النفس والإحساس بالانطلاق، وذلك من خلال مجموعة من التمارين يؤديها المشاركون.. معربة عن سعادتها بمشاركة مصر".ومن جهته، أعرب الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسي بالقاهرة عن سعادته بمشاركة أطفال من مصر في هذا اللقاء الرياضي بنظام الأونلاين، منوها بأن المركز سيستمر في أداء رسالته ومد جسور التواصل بين الشباب المصري والروسي.