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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: رفع قيود كورونا على مراحل

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:09 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن إنهاء التدابير التقييدية التي تم فرضها لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في روسيا بعد إستقرار الوضع سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المراحل ستدرس لاحقا.

وقال بيسكوف، خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": من الواضح أن الخروج من هذا الوضع سيكون على مراحل، وهذا أمر أكيد، إلا أنه لا يزال يتعين صياغة طبيعة هذه الخطوات".

ولا تزال روسيا في المرحلة الأولى من تفشي وباء فيروس "كوفيد-19" وبحسب تأكيد وزارة الصحة الروسية لم تبدأ مرحلة الذروة بعد، وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة "كوفيد-19" في وقت سابق اليوم عن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى 80949 بعد تسجيل 6361 إصابة جديدة مؤكدة.

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