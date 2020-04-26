مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

ذكر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن مؤسسته الخيرية ستركز كل مواردها على مكافحة فيروس كورونا.وأوضح جيتس في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن مؤسسة "بيل آند ميليندا جيتس" التي لديها ما لا يقل عن 40 مليار دولار تحت تصرفها، ستولي "اهتماما كاملا" بالجائحة التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص وتسببت في اضطراب الاقتصادات حول العالم.وأضاف جيتس أن تلك الجائحة يمكن أن تُكّبد الاقتصاد العالمي "عشرات التريليونات من الدولارات"، مؤكدا "منظمة الصحة العالمية مهمة جدا جدا بشكل واضح وينبغي أن تحظى حقا بدعم إضافي لدورها أثناء الجائحة".وفى الوقت ذاته ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، أن تلك المؤسسة أسهمت بـ 250 مليون دولار للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، وتعيد تنظيم وتوجيه أهداف وحدات أخرى مخصصة لمكافحة أمراض أخرى لتنضم إلى المعركة ضد جائحة كورونا.كما دافع جيتس عن منظمة الصحة العالمية في وجه الاتهامات التي وجهها لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.