ارتفاع وفيات كورونا في كندا لـ2489

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة في كندا اليوم الأحد أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من ستة بالمئة خلال يوم ووصل إلى 2489 حالة.وأفاد بيان بأن عدد من تم تشخيص إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 45791 شخصا. وكانت الأرقام في كندا أمس السبت 2350 حالة وفاة و44364 إصابة مؤكدة بالفيروس.