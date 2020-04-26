بـ«القلب».. دراما لبنانية مثيرة تخطف «التريند»

مع بداية شهر رمضان الكريم، استطاع المسلسل اللبنانى "بالقلب"، أن يتصدر "التريند" فى لبنان، بعد عرض حلقة واحدة من المسلسل، والذى يلعب بطولته كل من سارة ابي كنعان وبديع ابو شقرا وكارمن لبس ووسام فارس.تدور أحداث المسلسل عن الواقع اللبنانى، والأوضاع الاجتماعية هناك، بطريقة درامية مشوقة، من خلال شخصية "ديانا" التى تجسدها سارة أبي كنعان، حيث ترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها على حياتها وحياة حبيبها، لتتشابك الخيوط الدرامية بشكل مثير.المسلسل من تأليف طارق سويد، وإخراج جوليان معلوف، والإشراف العام ميلاد أبى رعد.، والمنتج المنفذ ماي أرناؤوط أبي رعدويشارك فى البطولة محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم.